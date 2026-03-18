Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE «Καθαρίζει» την πρόκριση η Μπάρτσα με Φερμίν και Λεβαντόφσκι! (vids) 18-03-2026 21:15 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Barcelona Newcastle United F.C. 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Με τρία γκολ σε ένα δεκάλεπτο, η Μπαρτσελόνα «καθάρισε» την πρόκριση με τέρματα των Φερμίν και Λεβαντόφσκι για το 6-2 της ισπανικής ομάδας απέναντι στην Νιούκαστλ! Δείτε το 4-2: Δείτε το 5-2: Δείτε το 6-2: Το απόλυτο κουίζ των 10 απλών γρίφων λογικής: Εάν κάνεις πάνω από 8/10 σε αυτό το τεστ IQ είσαι ιδιοφυΐα! menshouse.gr Οι δυο πιο σημαντικές μεταγραφές της δεκαετίας για τον Παναθηναϊκό menshouse.gr «Ερωτική, αλλά όχι χυδαία»: Η topless φωτό της Ναταλίας Δραγούμη που άνοιξε δρόμους στην καριέρα της dailymedia.gr Από τον αθλητισμό στο επιχειρείν: Το νέο δυνατό όνομα στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα instanews.gr Δείχνει την τάση: Ποιο κόμμα προηγείται στην Αττική σύμφωνα με νέα μεγάλη δημοσκόπηση instanews.gr Το ελκυστικό πακέτο του Άιζακ Μπόνγκα: Ο two - way φόργουορντ που κάνει τα πάντα στο γήπεδο menshouse.gr Επίσημο: Η ημερομηνία και το κανάλι που θα δείξει το πρώτο φιλικό του νέου Παναθηναϊκού dailymedia.gr Θυμίζει περίπτωση Γιάγια Τουρέ: All in για έναν παίκτη παγκόσμιας κλάσης menshouse.gr «Καθαρίζει» την πρόκριση η Μπάρτσα με Φερμίν και Λεβαντόφσκι! (vids) SHARE