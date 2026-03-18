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«Καθαρίζει» την πρόκριση η Μπάρτσα με Φερμίν και Λεβαντόφσκι! (vids)

Ποδόσφαιρο
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Με τρία γκολ σε ένα δεκάλεπτο, η Μπαρτσελόνα «καθάρισε» την πρόκριση με τέρματα των Φερμίν και Λεβαντόφσκι για το 6-2 της ισπανικής ομάδας απέναντι στην Νιούκαστλ!

Δείτε το 4-2:

Δείτε το 5-2:

Δείτε το 6-2:

 

«Καθαρίζει» την πρόκριση η Μπάρτσα με Φερμίν και Λεβαντόφσκι! (vids)