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«Πλήγμα» με Μπαρκολά για την Παρί Σεν Ζερμέν

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Ο επιθετικός της Παρί Σεν Ζερμέν, Μπράντλεϊ Μπαρκολά, θα μείνει εκτός δράσης για αρκετές εβδομάδες, καθώς υπέστη σοβαρό διάστρεμμα στους συνδέσμους του δεξιού αστραγάλου κατά τη διάρκεια του χθεσινού (17/3) αγώνα για το Champions League απέναντι στην Τσέλσι.

Ο Μπαρκολά αντικαταστάθηκε στο 59ο λεπτό από τον Ντεζιρέ Ντουέ, στη νίκη της Παρί με 3-0 επί της Τσέλσι, αποτέλεσμα που διαμόρφωσε το συνολικό 8-2 στη φάση των «16», με τον ίδιο να έχει πετύχει το δεύτερο γκολ της βραδιάς.

Η Παρί Σεν Ζερμέν θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά είτε τη Λίβερπουλ, είτε τη Γαλατασαράι, με το πρώτο παιχνίδι να είναι προγραμματισμένο για τις 7 ή 8 Απριλίου.

Ο τραυματισμός αναμένεται να αφήσει εκτός τον 23χρονο και από τα φιλικά της εθνικής Γαλλίας απέναντι στη Βραζιλία και την Κολομβία την επόμενη εβδομάδα.

«Πλήγμα» με Μπαρκολά για την Παρί Σεν Ζερμέν