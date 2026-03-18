«Πλήγμα» με Μπαρκολά για την Παρί Σεν Ζερμέν

Ο Μπαρκολά αντικαταστάθηκε στο 59ο λεπτό από τον Ντεζιρέ Ντουέ, στη νίκη της Παρί με 3-0 επί της Τσέλσι, αποτέλεσμα που διαμόρφωσε το συνολικό 8-2 στη φάση των «16», με τον ίδιο να έχει πετύχει το δεύτερο γκολ της βραδιάς.
Η Παρί Σεν Ζερμέν θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά είτε τη Λίβερπουλ, είτε τη Γαλατασαράι, με το πρώτο παιχνίδι να είναι προγραμματισμένο για τις 7 ή 8 Απριλίου.
Ο τραυματισμός αναμένεται να αφήσει εκτός τον 23χρονο και από τα φιλικά της εθνικής Γαλλίας απέναντι στη Βραζιλία και την Κολομβία την επόμενη εβδομάδα.