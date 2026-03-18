«Πλήγμα» με Μπαρκολά για την Παρί Σεν Ζερμέν

Ο επιθετικός της Παρί Σεν Ζερμέν, Μπράντλεϊ Μπαρκολά, θα μείνει εκτός δράσης για αρκετές εβδομάδες, καθώς υπέστη σοβαρό διάστρεμμα στους συνδέσμους του δεξιού αστραγάλου κατά τη διάρκεια του χθεσινού (17/3) αγώνα για το Champions League απέναντι στην Τσέλσι.

Ο Μπαρκολά αντικαταστάθηκε στο 59ο λεπτό από τον Ντεζιρέ Ντουέ, στη νίκη της Παρί με 3-0 επί της Τσέλσι, αποτέλεσμα που διαμόρφωσε το συνολικό 8-2 στη φάση των «16», με τον ίδιο να έχει πετύχει το δεύτερο γκολ της βραδιάς.

Η Παρί Σεν Ζερμέν θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά είτε τη Λίβερπουλ, είτε τη Γαλατασαράι, με το πρώτο παιχνίδι να είναι προγραμματισμένο για τις 7 ή 8 Απριλίου.

Ο τραυματισμός αναμένεται να αφήσει εκτός τον 23χρονο και από τα φιλικά της εθνικής Γαλλίας απέναντι στη Βραζιλία και την Κολομβία την επόμενη εβδομάδα.