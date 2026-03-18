Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Απίθανη ματσάρα στο Μπαρτσελόνα - Νιουκάστλ: Τρία γκολ σε 13' και 2-2! (vids) 18-03-2026 20:20 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Barcelona Newcastle United F.C. 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Μπαρτσελόνα και Νιουκάστλ δίνουν μία τρομερή παράσταση στην Καταλονία, με τους Άγγλους να βρίσκουν απαντήσεις κόντρα στους Ισπανούς και το σκορ να είναι 2-2 στο 28ο λεπτό, με τις δύο ομάδες να σκοράρουν τρία γκολ μέσα σε 13 λεπτά! Δείτε το 1-1 της Νιουκάστλ: Δείτε το 2-1 της Μπαρτσελόνα: Δείτε το 2-2 της Νιουκάστλ: «Ερωτική, αλλά όχι χυδαία»: Η topless φωτό της Ναταλίας Δραγούμη που άνοιξε δρόμους στην καριέρα της dailymedia.gr Το απόλυτο κουίζ των 10 απλών γρίφων λογικής: Εάν κάνεις πάνω από 8/10 σε αυτό το τεστ IQ είσαι ιδιοφυΐα! menshouse.gr Δείχνει την τάση: Ποιο κόμμα προηγείται στην Αττική σύμφωνα με νέα μεγάλη δημοσκόπηση instanews.gr Οι δυο πιο σημαντικές μεταγραφές της δεκαετίας για τον Παναθηναϊκό menshouse.gr Θυμίζει περίπτωση Γιάγια Τουρέ: All in για έναν παίκτη παγκόσμιας κλάσης menshouse.gr Επίσημο: Η ημερομηνία και το κανάλι που θα δείξει το πρώτο φιλικό του νέου Παναθηναϊκού dailymedia.gr Από τον αθλητισμό στο επιχειρείν: Το νέο δυνατό όνομα στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα instanews.gr Το ελκυστικό πακέτο του Άιζακ Μπόνγκα: Ο two - way φόργουορντ που κάνει τα πάντα στο γήπεδο menshouse.gr Απίθανη ματσάρα στο Μπαρτσελόνα - Νιουκάστλ: Τρία γκολ σε 13' και 2-2! (vids) SHARE