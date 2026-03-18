Απίθανη ματσάρα στο Μπαρτσελόνα - Νιουκάστλ: Τρία γκολ σε 13' και 2-2! (vids)

Μπαρτσελόνα και Νιουκάστλ δίνουν μία τρομερή παράσταση στην Καταλονία, με τους Άγγλους να βρίσκουν απαντήσεις κόντρα στους Ισπανούς και το σκορ να είναι 2-2 στο 28ο λεπτό, με τις δύο ομάδες να σκοράρουν τρία γκολ μέσα σε 13 λεπτά!

Δείτε το 1-1 της Νιουκάστλ: Δείτε το 2-1 της Μπαρτσελόνα: Δείτε το 2-2 της Νιουκάστλ: