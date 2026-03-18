Τσιριβέγια: «Αξίζουμε μια μεγάλη βραδιά»

Ο Πέδρο Τσιριβέγια μίλησε για την ρεβάνς του «Τριφυλλιού» στην Ισπανία, τονίζοντας ότι οι «πράσινοι» αξίζουν μια τέτοια, μεγάλη βραδιά. Αποστολή: Κώστας Μανωλιουδάκης.

Ο Ισπανός χαφ του «Τριφυλλιού» στάθηκε στην σημασία που έχει το συγκεκριμένο παιχνίδι και επεσήμανε ότι η ομάδα αξίζει μια τόσο σπουδαία βραδιά σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου:

«Η ομάδα παίζει πολύ καλά, πρέπει να συνεχίσουμε στην κατάσταση που είμαστε, ήρθαμε να κάνουμε ένα σπουδαίο παιχνίδι. Πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε ευκαιρίες και ελπίζω σε μια μεγάλη βραδιά γιατί το αξίζουμε. Ξέρουμε την σημασία του ματς, ξέρουμε πως θα είναι σκληρό και δύσκολο αλλά έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας και μπορούμε να κάνουμε την ζημιά στην Μπέτις. Είναι η πρώτη φορά που θα παίξω σε αυτό το γήπεδο, κάθε παίκτης ονειρεύεται να παίξει σε ένα τέτοιο ματς. Πιστεύω ότι θα καταφέρουμε απέναντι σε μια σπουδαία ομάδα.

Αμυντικά πρέπει να λειτουργήσουμε πολύ καλά και επιθετικά πρέπει να τους απειλήσουμε, ακολουθώντας αυτά που θα μας πει ο προπονητής. Στο Πρωτάθλημα δεν έχουμε σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, οι φίλαθλοι είναι σημαντικοί για εμάς, θα είναι δίπλα μας και θέλουμε να τους δώσουμε την χαρά της πρόκρισης».