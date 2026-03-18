ΔΕΑΒ καλεί ΠΑΟΚ για το περιστατικό στα δημοσιογραφικά

Στην κληση γίνεται αναφορά για σοβαρά φαινόμενα βίας από 14 φυσικά πρόσωπα τα οποία επίσης κλήθηκαν σε ακρόαση.

Ο ΠΑΟΚ κλήθηκε σε απολογία για τις 24/3 και κινδυνεύει με πρόστιμο που ξεκινάει από 10.000 ευρώ, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο νόμος.

Η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ

4. Καλεί σε ακρόαση, στις 24/03/2026, την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, καθώς και δεκατέσσερα (14) φυσικά πρόσωπα, αναφορικά με σοβαρό φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό, που φέρεται ότι έλαβε χώρα στο Γήπεδο Τούμπας, στις 15/03/2026, από τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα, πριν από την έναρξη του αγώνα ΠΑΕ ΠΑΟΚ – ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ, για την 25η αγωνιστική του πρωταθλήματος Stoiximan Super League, περιόδου 2025/2026, με την απειλή άσκησης βίας, εξύβριση και προπηλακισμούς των δημοσιογράφων που επρόκειτο να καλύψουν τον αγώνα.



Εφαρμογή του άρθρου 1 ν. 4326/2015, παρ.1 και 2, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.