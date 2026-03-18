Έρχονται «μάτια» της Ράγιο Βαγιεκάνο στο ΑΕΚ – Τσέλιε

Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ για την παρουσία «κατασκόπου» της ισπανικής ομάδας στη Νέα Φιλαδέλφεια το βράδυ της Πέμπτης (19/3).

Η ΑΕΚ βρίσκεται με τα δύο…πόδια στους «8» του Europa Conference League, έπειτα από την επιβλητική νίκη (0-4) επί της Τσέλιε στο πρώτο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων στη Σλοβενία και περιμένει να μάθει τον αντίπαλο της στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Η Ράγιο Βαγιεκάνο είναι με το ενάμιση…πόδι στα προημιτελικά μετά το «διπλό» (1-3) κόντρα στην Σάμσουνσπορ στην Τουρκία και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του SDNA, βλέπει μακριά θα έχει τα δικά της…μάτια το βράδυ της Πέμπτης (19/3) στην «Allwyn Arena».

Η ισπανική ομάδα θέλει να πάρει live…γεύση από την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, έστω κι αν ο Σέρβος τεχνικός στο πλαίσιο του rotation σχεδιάζει να προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές στην 11άδα.

Σημειωτέων πως από την στιγμή που η Ράγιο Βαγιεκάνο «κλειδώσει» την πρόκριση στους «8» του Conference League, o απεσταλμένος της στην Ελλάδα είναι πολύ πιθανό να παρατείνει την παραμονή του στην Αθήνα, τσεκάροντας την ΑΕΚ και στο επόμενο παιχνίδι πρωταθλήματος κόντρα στην Κηφισιά την Κυριακή (22/3) στη Νέα Φιλαδέλφεια.