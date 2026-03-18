Κρεμονέζε: Ανακοίνωσε τον Μάρκο Τζιαμπάολο για την τεχνική ηγεσία (pic)

Η Κρεμονέζε, ανακοίνωσε (18/3) τον Μάρκο Τζιαμπάολο ως προπονητή μετά την απόλυση του Ντάβιντε Νίκολα, μετά από ένα σερί 15 αγώνων χωρίς νίκη που την έριξε στη ζώνη του υποβιβασμού μετά από ένα πολλά υποσχόμενο ξεκίνημα στη σεζόν.

Ο Τζιαμπάολο, ο οποίος ήταν προπονητής της Κρεμονέζε στην τρίτη κατηγορία το 2015, έχει προπονήσει στο παρελθόν ομάδες όπως η Μίλαν, η Τορίνο και η Σαμπντόρια στη Serie A και την περασμένη σεζόν οδήγησε τη Λέτσε στην παραμονή της στην κορυφαία κατηγορία.



Η Κρεμονέζε έχασε μόνο ένα από τα πρώτα εννέα παιχνίδια της, για να βρεθεί στο πάνω μισό του βαθμολογικού πίνακα. Ωστόσο, 11 ήττες σε 15 παιχνίδια χωρίς νίκη την τοποθετούν τρίτη από το τέλος και τρεις βαθμούς πίσω από την 17η Λέτσε.

Ο Νίκολα ανέλαβε τον Ιούλιο με διετές συμβόλαιο, αλλά η εντός έδρας ήττα με 4-1 από τη Φιορεντίνα, η οποία επίσης δυσκολεύεται, σήμανε το τέλος της θητείας του. Η Κρεμονέζε αγωνίζεται εκτός έδρας με την Πάρμα το Σάββατο (21/3).