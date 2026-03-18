Βρούτσης: «Η συμφωνία με τον ΠΑΟΚ άνοιξε μια σπουδαία προοπτική για το Καυτανζόγλειο»

Στη συμφωνία με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για το Καυτανζόγλειο Εθνικό Στάδιο, αναφέρεται σε μήνυμά του ο αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος για θέματα αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, αναφέροντας τα εξής: “Εγινε ένα σημαντικό βήμα για το κοινό μέλλον ενός ιστορικού αθλητικού χώρου και μιας από τις μεγαλύτερες ομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου, του ΠΑΟΚ.

Με την υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης Χρήσης προς την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, άνοιξε μια σπουδαία προοπτική για το Καυτανζόγλειο, ένα από τα πλέον εμβληματικά στάδια της χώρας: Πρόκειται για μια νέα πνοή, σε συνδυασμό με τα έργα αναβάθμισής του, ύψους 11 εκατ. ευρώ και την τεράστια αύξηση σε ετήσια βάση στη χρηματοδότηση του!

Θέλω να ευχαριστήσω την A’ Αντιπρόεδρο και CEO της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Maria Goncharova, όλη τη διοίκηση και τα στελέχη της ΠΑΕ για τη συνεργασία, τη σοβαρότητα και το πνεύμα εμπιστοσύνης που αναπτύχθηκε όλο αυτό το διάστημα, τόσο με το Υπουργείο Αθλητισμού όσο και με τη διοίκηση του Καυτανζογλείου.”

Επίσης αναφέρθηκε στην ενίσχυση του ελληνικού αθλητισμού από τη φορολόγηση των κερδών των παικτών του στοιχήματος τονίζοντας τα εξής:

”Για το 2026, η ενίσχυση αυτή αυξήθηκε κατά 21,21% - σε συνολικά 80 εκατ. από 66 εκατ. τα προηγούμενα χρόνια- δυναμώνοντας ακόμη περισσότερο τον αθλητισμό της χώρας.

Συνολικά, 37.349.200 ευρώ κατευθύνθηκαν ήδη στον επαγγελματικό αθλητισμό, εκ των οποίων:

* 24,65 εκ. € στις ΠΑΕ της Super League 1

* 3,46 εκ. € στις ΠΑΕ της Super League 2

* 5,05 εκ. € στις ΚΑΕ της Basket League

* 2,99 εκ. € στα ΤΑΑ της Volley League.

Παράλληλα, καλύφθηκαν ανεξόφλητες υποχρεώσεις τους προς τα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα και ενισχύθηκαν μηχανισμοί διαφάνειας και χρηστής διοίκησης !

Ακολουθεί, τις αμέσως προσεχείς ημέρες η κατανομή της αντίστοιχης χρηματοδότησης με 37,35 εκατ € στα 6.451 ερασιτεχνικά σωματεία και τις Εθνικές ομάδες όλων των αθλημάτων όλων των Ομοσπονδιών.”