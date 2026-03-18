Κοϊτά: «Πρέπει να παίξουμε σαν να ξεκινάμε από το 0-0, να μπούμε και να κερδίσουμε» (vid)

Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά εκπροσώπησε τους παίκτες της ΑΕΚ στη συνέντευξη Τύπου εν όψει της ρεβάνς με την Τσέλιε, με τον Αφρικανό εξτρέμ να στέλνει το δικό του μήνυμα.

Αναλυτικά όλα όσα είπε ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά στη συνέντευξη Τύπου:

Ποιες οι φιλοδοξίες μετά την μεγάλη νίκη στο Τσέλιε, ποια τα όνειρα σας;

Να κερδίζουμε την κάθε αναμέτρηση, να βλέπουμε το κάθε ματς ξεχωριστά. Θέλουμε να μπούμε και να κερδίσουμε το αυριανό ματς, δεν έχει κριθεί η πρόκριση. Πρέπει να παίξουμε σαν να ξεκινάμε από το 0-0. Βλέπουμε το κάθε ματς ματς χωριστά, τελικός στόχος η νίκη.

Αν θεωρεί ο ίδιος πως έχει κάνει μια πολύ παραγωγική χρόνια στην Ευρώπη;

Ναι, θεωρώ ότι αυτό δεν αφορά μόνο την Ευρώπη αλλά και την Ελλάδα. Προσπαθώ να βοηθάω την ομάδα και να δίνω το 100%. Θα είναι μια ιδιαίτερη βραδιά αύριο, πρέπει να συνεχίζουμε αυτό που κάνουμε και να παίζουμε καλά.