Κοϊτά: «Πρέπει να παίξουμε σαν να ξεκινάμε από το 0-0, να μπούμε και να κερδίσουμε» (vid)

Αναλυτικά όλα όσα είπε ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά στη συνέντευξη Τύπου:
Ποιες οι φιλοδοξίες μετά την μεγάλη νίκη στο Τσέλιε, ποια τα όνειρα σας;
Να κερδίζουμε την κάθε αναμέτρηση, να βλέπουμε το κάθε ματς ξεχωριστά. Θέλουμε να μπούμε και να κερδίσουμε το αυριανό ματς, δεν έχει κριθεί η πρόκριση. Πρέπει να παίξουμε σαν να ξεκινάμε από το 0-0. Βλέπουμε το κάθε ματς ματς χωριστά, τελικός στόχος η νίκη.
Αν θεωρεί ο ίδιος πως έχει κάνει μια πολύ παραγωγική χρόνια στην Ευρώπη;
Ναι, θεωρώ ότι αυτό δεν αφορά μόνο την Ευρώπη αλλά και την Ελλάδα. Προσπαθώ να βοηθάω την ομάδα και να δίνω το 100%. Θα είναι μια ιδιαίτερη βραδιά αύριο, πρέπει να συνεχίζουμε αυτό που κάνουμε και να παίζουμε καλά.