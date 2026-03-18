Άρης: Ατομικό για Γένσεν και Σούντμπεργκ

Πρωινή προπόνηση στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο περιλάμβανε το πρόγραμμα της Τετάρτης για τους ποδοσφαιριστές του Άρη

Αναλυτικά η ενημέρωση του τμήματος:

"Πρωινή προπόνηση στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο περιλάμβανε το πρόγραμμα της Τετάρτης για τους ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ ενόψει της κυριακάτικης αναμέτρησης με τον Ο.Φ.Η. (22/03) στο Κλεάνθης Βικελίδης (19:00).

Το σημερινό πρόγραμμα ξεκίνησε με ενεργοποίηση και στη συνέχεια επικεντρώθηκε στην ταχυδύναμη με διάφορες ασκήσεις.

Οι Φρέντρικ Γένσεν και Νόα Σούντμπεργκ συνέχισαν το ατομικό τους πρόγραμμα και ο Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος το πρόγραμμα θεραπείας.

Αύριο, Πέμπτη, η προπόνηση για τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας είναι προγραμματισμένη για το πρωί στο «Δασυγένειο». "