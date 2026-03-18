ΠΑΟΚ: Ανεβαίνει ο Γιακουμάκης, παραμένουν εκτός Κένι-Ζίβκοβιτς ενόψει Βόλου

Με ατομικό πρόγραμμα συνέχισε ο Γιώργος Γιακουμάκης, ενώ στα «πιτς» ενόψει ΝΠΣ Βόλου παραμένουν οι Τζόντζο Κένι και Αντρίγια Ζίβκοβιτς.

Η προετοιμασία του Δικεφάλου για το τελευταίο παιχνίδι πριν τη διακοπή, αλλά και της κανονικής διάρκειας, συνεχίστηκε σήμερα (18/3) με πρωϊνή προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία.

Παίκτες και τεχνικό επιτελείο, μετά την απαραίτητη προθέρμανση εκτέλεσαν ασκήσεις επιθετικής τακτικής, ενώ στο φινάλε διεξήχθη και οικογενειακό δίτερμα.

Στο μέτωπο των τραυματιών, ο Γιώργος Γιακουμάκης έκανε ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο, ενώ οι Τζόντζο Κένι και Αντρίγια Ζίβκοβιτς υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Την Πέμπτη (19.03) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 11.00.