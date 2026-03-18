Ο ΠΑΟΚ απέκλεισε και τον Παναιτωλικό στα ημιτελικά (3-1), προκρίθηκε σε δεύτερο συνεχόμενο τελικό Κυπέλλου Κ19 και «βλέπει» νταμπλ.

Η στιγμή του μεγάλου ημιτελικού για ΠΑΟΚ και Παναιτωλικό στη Θεσσαλονίκη, με τον Δικέφαλο να είναι το φαβορί και τα «Καναρίνια» να επιχειρούν δεύτερη σερί έκπληξη, με φόντο τον μεγάλο τελικό.

Με τον Δημήτρη Μπαταούλα στα στόπερ αντί του τραυματία και αρχηγού Παναγιώτη Τσίτσκα οι «ασπρόμαυροι», αλλά και τον Στύλο στα εξτρέμ, με βασικό φορ τον φορμαρισμένο Γραββάνη.

Από πλευράς φιλοξενούμενων με τρία στόπερ και τον πρώην «ασπρόμαυρο» Μεγγίδη, σε ρόλο φουλ μπακ στη δεξιά πλευρά. Οι παίκτες των Τσιαπακίδη-Χάγκαν από το πρώτο λεπτό κυριάρχησαν σε ένα «εκρηκτικό» πρώτο 15λεπτο.

Μόλις στο πέμπτο λεπτό, ο ΠΑΟΚ απείλησε σε ένα δύσκολο τετ α τετ, όμως ο Τριανταφύλλου απέκρουσε, με τον κίπερ του Παναιτωλικού να μπλοκάρει τη μπάλα και επτά λεπτά αργότερα σε κεφαλιά του Στύλου.

Στο 14’ το σουτ του Αρετή κατέληξε κόρνερ, με τον ΠΑΟΚ να μπαίνει δυνατά, αλλά να μην το εκμεταλλεύεται. Σε πιο παθητικό ρόλο οι «κίτρινοι», οι οποίοι δεν κατέγραψαν τελική στο πρώτο ημίχρονο.

Το πρώτο 45λεπτο ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τους Θεσσαλονικείς, όταν στο 42’ προηγήθηκαν, με τον Τσιότα να σεντράρει, τον Στύλο με κεφαλιά να δίνει την ασίστ και τον Γραββάνη από κοντά να ανοίγει το σπορ με προβολή.

Με το 1-0 οι δύο ομάδες πήγαν στην ανάπαυλα, χάρη στο τέρμα του Γραββάνη, ο οποίος δείχνει ασταμάτητος τον τελευταίο μήνα με τέσσερα τέρματα.

Καλύτερο ποιοτικά το δεύτερο ημίχρονο, με τον ΠΑΟΚ να… καθαρίζει την πρόκριση και τον Παναιτωλικό να μην τα παρατάει. Λίγες φάσεις πολλά γκολ σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς το 1-0 του 63ου έγινε 3-1 στο 70’.

Στο 64’ ο Τουρσουνίδης έδωσε μαγική κάθετη στον Αρετή, με τον 17χρονο φορ να πλασάρει άψογα για το 2-0, ενώ τρία λεπτά μετά, ξανά ο Αρετής, από σέντρα του Ντούνγκα «έγραψε» το 3-0. Άμεση απάντηση από τους Αγρινιώτες με τον Αλμπάνη με δυνατό σουτ να μειώνει προσωρινά σε 3-1.

Συνεχόμενες αλλαγές από τους δύο προπονητές, με τον ΠΑΟΚ να κρατάει με ευκολία το υπέρ του 3-1, το οποίο ήταν και το τελικό σκορ, για μία ακόμα «ασπρόμαυρη» πρόκριση.

Δεύτερη σεζόν του Κυπέλλου Κ19, δεύτερος τελικός για τους παίκτες των Τσιαπακίδη-Χάγκαν, οι οποίοι φορτσάρουν για το νταμπλ, έχοντας επί της ουσίας «σφραγίσει» το πρωτάθλημα.

Πλέον, βρίσκονται στον μεγάλο τελικό της 24-25ης Μαΐου, με το ζευγάρι Άρη-Ατρομήτου να διαμορφώνει το ζευγάρι του τελικού της φετινής διοργάνωσης.

Ακολουθεί διακοπή για την Εθνική Νέων, με τον ομοσπονδιακό προπονητή, Βαγγέλη Μόρα, να παρακολουθεί το σημερινό παιχνίδι, ενώ η δράση για τη Super League K19 συνεχίζει στις 4-5 Απριλίου με τον ΠΑΟΚ να αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Ατρόμητο.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΠΑΟΚ Κ19: Μπελερής, Τσιότας(80’ Κυριαζίδης), Ντούνγκα, Αβράμπος, Μπαταούλας, Ελευθεριάδης, Γκιόκα(80’ Κάνιος), Τουρσουνίδης, Αρετής, Στύλος(74’ Παπανικόπουλος), Γραββάνης(80’ Κρομμύδας)

Παναιτωλικός Κ19: Τριανταφύλλου, Μεγγίδης, Παυλίδης, Λαζαρίδης, Ασημακούλας, Φερεκίδης(63’ Γκορόγιας), Σταμάτης(46’ Γκοτζάι), Βασιλείου(83’ Καρκαμάνης), Κακιώνης, Αλμπάνης, Γερνάς(68’ Τοζίδης)