Προσγειώθηκε στην ηλιόλουστη Σεβίλλη ο Παναθηναϊκός – Ευχές πρόκρισης από το πλήρωμα

Στη Σεβίλλη έφτασε η αποστολή του Παναθηναϊκού το μεσημέρι και το απόγευμα θα κάνει την τελευταία του προπόνηση για το κρίσιμο ματς με την Μπέτις.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού έφτασε το μεσημέρι της Τρίτης στην Σεβίλλη και συνάντησε «ελληνικό» καιρό με ήλιο και 19 βαθμούς Κελσίου. Η πτήση που διήρκησε 3 ώρες και 34 λεπτά κύλησε χωρίς πρόβλημα.

Μετά την προσγείωση, στις 2:28 ώρα Ελλάδας, το πλήρωμα ευχήθηκε στον Παναθηναϊκό να πάρει την πρόκριση ενόψει του ιστορικού αγώνα ρεβάνς με την Μπέτις αύριο (19/3, 22:00) στο «La Cartuja de Sevilla».

Οι «πράσινοι» θα πάρουν λίγες ανάσες και στη συνέχεια θα μεταβούν στο γήπεδο, καθώς στις 19:15 ο Ράφα Μπενίτεθ μαζί με έναν ποδοσφαιριστή θα δώσουν την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, ενώ στις 20:00 θα κάνουν την τελευταία τους προπόνηση.