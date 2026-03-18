Φορτούνης: «Θα ήταν το ιδανικό να αποσυρθώ στον Ολυμπιακό»

Στο ενδεχόμενο επιστροφής του στον Ολυμπιακό το καλοκαίρι αναφέρθηκε ο Κώστας Φορτούνης στην κάμερα της Nova, καθώς βρέθηκε στο ΣΕΦ για το ματς με τη Φενέρμπαχτσε.

Στο ΣΕΦ βρέθηκε χθες ο Κώστας Φορτούνης και παρακολούθησε από κοντά την νίκη του μπασκετικού Ολυμπιακού κόντρα στη Φενέρμπαχτσε.

Σε δηλώσεις του στη κάμερα της Nova, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός μίλησε για το μέλλον του και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του στους Πειραιώτες, αλλά και για την εμπειρία του στη Σαουδική Αραβία.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Φορτούνη:

Για την κατάσταση στη Σαουδική Αραβία και το αν είναι ασφαλής: «Είμαι καλά. Είμαστε ασφαλείς. Είναι μια χαρά η χώρα. Συνεχίζεται το πρωτάθλημα. Στόχος ήταν η ομάδα να σωθεί. Το έχουμε καταφέρει με καλό ποδόσφαιρο. Όποια θέση πιο πάνω κατακτήσουμε είναι επιτυχία».

Για τον μπασκετικό Ολυμπιακό: «Όταν έρχομαι μου αρέσει να βρίσκομαι εδώ. Είναι πολύ καλός φέτος, με καλούς παίκτες και ρόστερ. Εύχομαι να πάνε όσο πιο ψηλά γίνεται».

Για τον Ολυμπιακό και το ενδεχόμενο επιστροφής του: «Αυτή τη στιγμή είμαι σε μια ομάδα. Το καλοκαίρι μένω ελεύθερος οπότε θα συζητήσω με τις ομάδες και ο Ολυμπιακός είναι πάντα προτεραιότητα για εμένα. Το έχω πει αυτό. Ο Ολυμπιακός είναι τα πάντα. Θα ήταν το ιδανικό να αποσυρθώ εδώ».

Για την εμπειρία του στη Σαουδική Αραβία: «Μου πρόσφερε κάτι διαφορετικό. Το έζησα. Και θα είμαι ελεύθερος για να αποφασίσω και πάλι».