Η Εθνική Γυναικών του Ιράν επέστρεψε στη χώρα της

Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν, πολλά μέλη της οποίας είχαν ζητήσει άσυλο στην Αυστραλία, διέσχισε την Τετάρτη το τουρκο-ιρανικό συνοριακό πέρασμα στο Γκιουρμπουλάκ (ανατολικά), ανέφερε ανταποκριτής του AFP.

Μεταξύ αυτών ήταν τέσσερις παίκτριες -συμπεριλαμβανομένης της αρχηγού της ομάδας Ζαχρά Γκανμπαρί- και ένα μέλος του προπονητικού επιτελείου που είχαν αποσύρει τις αιτήσεις ασύλου που είχαν υποβάλει στην Αυστραλία και αποφάσισαν να επιστρέψουν στο Ιράν.

Οι παίκτριες, φορώντας τη φόρμα της ιρανικής Εθνικής ομάδας, είχαν νωρίτερα επιβιβαστεί σε λεωφορείο με προορισμό το συνοριακό πέρασμα Γκιουρμπουλάκ-Μπαζαργκάν, αφού προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο Ιγκντίρ στην ανατολική Τουρκία.

Η ιρανική πόλη Μπαζαργκάν (βορειοδυτικά) βρίσκεται σχεδόν 900 χιλιόμετρα οδικώς από την πρωτεύουσα, Τεχεράνη. Έχοντας φτάσει την περασμένη Τετάρτη στην Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας από την Αυστραλία, όπου αγωνίζονταν στο Κύπελλο Ασίας, η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου πέταξε στο Ομάν τη Δευτέρα, πριν πάρει αεροπλάνο για την Κωνσταντινούπολη την Τρίτη.

«Μου λείπει η οικογένειά μου», δήλωσε μια παίκτρια στο AFP τη Δευτέρα στο αεροδρόμιο της Κουάλα Λουμπούρ. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, επαίνεσε τις αθλήτριες και το προπονητικό επιτελείο της γυναικείας ομάδας την Τετάρτη, αποκαλώντας τες «παιδιά του έθνους» τα οποία «ο λαός του Ιράν αγκαλιάζει».

Έχουν «απογοητεύσει τους εχθρούς» της Ισλαμικής Δημοκρατίας αντιστεκόμενες «στην εξαπάτηση και τον εκφοβισμό αντι-ιρανικών στοιχείων», πρόσθεσε. Επτά μέλη της γυναικείας εθνικής ομάδας του Ιράν - έξι παίκτριες κι ένα μέλος του προσωπικού - αρχικά ζήτησαν άσυλο στην Αυστραλία, αφού χαρακτηρίστηκαν «προδότες» στη χώρα τους επειδή αρνήθηκαν να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο πριν από έναν αγώνα, εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου Ιράν-Ισραήλ.

Τελικά, μόνο δύο παίκτριες παρέμειναν στην Αυστραλία. Ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν κατηγορήσει τις ιρανικές αρχές ότι ασκούν πιέσεις σε Ιρανούς αθλητές στο εξωτερικό απειλώντας τις οικογένειές τους ή την περιουσία τους εάν αυτομολήσουν ή επικρίνουν την Ισλαμική Δημοκρατία. Οι ιρανικές αρχές, με τη σειρά τους, έχουν κατηγορήσει την Αυστραλία ότι ασκεί πιέσεις στις παίκτριες να παραμείνουν.