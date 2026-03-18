Μάθετε μπαλίτσα απ' τον άρχοντα: Αφρικανός διαιτητής σφύριξε τη λήξη και πήρε την κόκκινη στο χέρι για να μη διαμαρτυρηθεί κανείς! (vid)

Απίθανο σκηνικό σε αγώνα για το Champions League Αφρικής, ανάμεσα στην Εσπεράνς Τυνησίας και την Αλ Αχλί, με πρωταγωνιστή τον Σενεγαλέζο διαιτητή Ισά Σι.

Η ομάδα της Τυνησίας κέρδισε με 1-0 στον πρώτο προημιτελικό του Champions League Αφρικής με την αιγυπτιακή Αλ Αχλί, χάριν σε ένα πέναλτι που κέρδισε στο 73ο λεπτό.

Η απόφαση αυτή ωστόσο προκάλεσε την έντονη αντίδραση των φιλοξενούμενων και μετά το τελευταίο σφύριγμα ο Σενεγαλέζος διαιτητής Ισά Σι βρήκε έναν απίθανο τρόπο για να αποτρέψει τις διαμαρτυρίες. Έβγαλε την κόκκινη κάρτα από την τσέπη του, την κρατούσε επιδεικτικά επιδεικτικά στα χέρια του και στάθηκε στο κέντρο του γηπέδου, στέλνοντας μήνυμα στους... επίδοξους διαμαρτυρόμενους ότι δεν θα ανεχτεί τα παράπονά τους.