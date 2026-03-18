«Τσεκάρονται» τα τελευταία εισιτήρια των προημιτελικών - Τα «φώτα» σε Βαρκελώνη και Λίβερπουλ

Τα τέσσερα τελευταία εισιτήρια για τα προημιτελικά του Champions League θα δοθούν σήμερα (18/3), με τα βλέμματα να πέφτουν σε Λίβερπουλ και Βαρκελώνη.

Τυπική διαδικασία οι δύο από τις τέσσερις σημερινές ρεβάνς, καθώς Μπάγερν Μονάχου και Ατλέτικο Μαδρίτης, απλά περιμένουν την τυπική επιβεβαίωση της πρόκρισης επί των Αταλάντα και Τότεναμ αντίστοιχα.

Νωρίς (19:45), η Μπαρτσελόνα θα υποδεχθεί την Νιουκάστλ στο Καμπ Νόου, με το 1-1 της Αγγλίας, να αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς για την πρόκριση.

Στο «Άνφιλντ», η Λίβερπουλ ψάχνει ανατροπή απέναντι στη Γαλατάσαραϊ, μετά την ήττα με 1-0 στο πρώτο ματς. Οι «reds» στηρίζονται στην έδρα τους, όπου παραδοσιακά είναι πολύ ισχυροί, όμως οι Τούρκοι έχουν αποδείξει ότι μπορούν να βάλουν δύσκολα, ειδικά όταν έχουν προβάδισμα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Τετάρτης 18/03: