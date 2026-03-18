«Κατακλύζουν» τη Βαρκελώνη οι φίλοι της Νιούκαστλ ενόψει Champions League

Μεγάλη ανησυχία επικρατεί στη Βαρκελώνη ενόψει της ρεβάνς για τη φάση των «16» του UEFA Champions League ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και τη Νιούκαστλ.

Παρά το γεγονός ότι οι «καρακάξες» έχουν εξασφαλίσει μόλις 3.000 εισιτήρια για την αναμέτρηση, εκτιμάται πως περισσότεροι από 10.000 οπαδοί τους έχουν ταξιδέψει στην καταλανική πόλη.

Η μαζική παρουσία των Άγγλων φιλάθλων έχει θέσει σε επιφυλακή τις τοπικές Αρχές, καθώς χιλιάδες εξ αυτών αναμένεται να βρεθούν γύρω από το γήπεδο χωρίς εισιτήριο.

Η Μπαρτσελόνα έχει χαρακτηρίσει το παιχνίδι υψηλού κινδύνου και έχει ήδη προχωρήσει σε αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Μεταξύ άλλων, έχουν μπλοκαριστεί οι μεταβιβάσεις εισιτηρίων, ενώ οι κάτοχοι έπρεπε να έχουν δηλώσει τα στοιχεία τους έως και 48 ώρες πριν τη σέντρα.

Παράλληλα, οι «μπλαουγκράνα» ξεκαθάρισαν πως δεν θα λειτουργήσουν εκδοτήρια στο γήπεδο, καλώντας όσους φιλοξενούμενους δεν διαθέτουν εισιτήριο να αποφύγουν την προσέγγιση στο στάδιο.

Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο παιχνίδι είχε ολοκληρωθεί στο 1-1, αφήνοντας ανοιχτούς λογαριασμούς για την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.