Το PAOK Academy «μεγαλώνει» - Νέα camp σε 5 πόλεις της Ελλάδας

Το scouting του PAOK Academy βρίσκεται παντού, αναζητώντας ταλαντούχα παιδιά με πάθος, πειθαρχία και αγάπη για το ποδόσφαιρο. Σειρά έχει η Κως και το camp επιλογών στις 22 Μαρτίου.

Όπως αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς:

«Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ θα βρεθούν στο νησί και στις εγκαταστάσεις της συνεργαζόμενης ακαδημίας ΠΑΟΚ Κως (στο παλιό στάδιο Ανταγόρα) για ένα camp που αφορά παιδιά γεννημένα από το 2013 έως και το 2016.

Στόχος του camp δεν είναι μόνο η αξιολόγηση, αλλά και η εκπαίδευση μέσα από σύγχρονες προπονητικές μεθόδους, η καλλιέργεια αθλητικού ήθους και η μετάδοση της φιλοσοφίας του PAOK Academy.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον τεχνικό διευθυντή της ακαδημίας ΠΑΟΚ Κως Παναγιώτη Πηλιγκό (6946656131).

Νωρίτερα, στις 19.03, ο ΠΑΟΚ θα βρεθεί στην Κατερίνη, στο προπονητικό κέντρο, στη συνεργαζόμενη Ακαδημία 2006.

Ακολουθεί στις 26.03 camp και προπονήσεις στο προπονητικό κέντρο της Αριδαίας, στις εγκαταστάσεις της συνεργαζόμενης ακαδημίας Joga Bonito, όπως και στην Κομοτηνή, στις εγκαταστάσεις του ΠΑΟΚ Κομοτηνής. Θα κάνουν προπονήσεις παιδιά γεννημένα από το 2013 έως και το 2016.

Τέλος, οι scouters και προπονητές του PAOK Academy πηγαίνουν στην Κέρκυρα στις 29 Μαρτίου για το δεύτερο camp, που θα διεξαχθεί στο προπονητικό κέντρο της Κέρκυρας, στις εγκαταστάσεις της ακαδημίας Sfakianakis Football Athletic Club.»