«Ραντεβού» με τον τελικό Κυπέλλου για την Κ19 του ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναιτωλικό στη Σουρωτή (13:00) στον μεγάλο ημιτελικό Κυπέλλου Super League K19, ψάχνοντας τον δεύτερο συνεχόμενο τελικό του.

Ώρα Κυπέλλου για την ομάδα των Τσιαπακίδη-Χάγκαν, λίγο πριν τη διακοπή για τις Εθνικές ομάδες, απέναντι στον αξιόμαχο Παναιτωλικό στις εγκαταστάσεις της Σουρωτής.

Ο ημιτελικός (13:00) είναι μονός και σε περίπτωση ισοπαλίας στο 90λεπτο, ακολουθεί απευθείας η διαδικασία των πέναλτι, καθώς παράταση προβλέπεται μόνο στον τελικό.

Ο Δικέφαλος στον... πρόωρο τελικό-προημιτελικό με τον Ολυμπιακό, έκανε επίδειξη δύναμης (3-1), ενώ νωρίτερα στον προκριματικό γύρο, είχε αποκλείσει στη Βοιωτία τον Λεβαδειακό.

Από την άλλη πλευρά, οι Αγρινιώτες έκαναν τη μεγάλη έκπληξη στα προημιτελικά, καθώς απέκλεισαν στα πέναλτι τον Παναθηναϊκό με 4-3, τσεκάροντας το εισιτήριο για τα προημιτελικά.

Ο νικητής του σημερινού ημιτελικού θα αντιμετωπίσει στον μεγάλο τελικό, τον νικητή του Άρης-Ατρόμητος, το οποίο θα διεξαχθεί στο «Κλεάνθης Βικελίδης» στις 29 Μαρτίου.

Ο τελικός θα διεξαχθεί πιθανότατα το Σαββατοκύριακο 24-25 Μαΐου, με πιθανότερες έδρες το γήπεδο του Αγρινίου, το «Γεντί Κουλέ» του Ηρακλείου και το Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου.

Οι σκέψεις Τσιαπακίδη-Χάγκαν και η πιθανή 11άδα

Κόντρα στον Λεβαδειακό το «ασπρόμαυρο» προπονητικό δίδυμο, προχώρησε σε εκτεταμένο ροτέισον ενόψει του σημερινού (18/3 13:00) ημιτελικού, παρόλα αυτά έμειναν με την... πικρία, του τραυματισμού του αρχηγού Παναγιώτη Τσίτσκα.

Ο 19χρονος στόπερ σε μία ανύποπτη φάση αποχώρησε εσπευσμένα με διάστρεμμα, με τον Αυγητίδη να τον αντικαθιστά.

O Tσίτσκας αποτελεί και τη μοναδική απουσία αμυντικά αυτή τη στιγμή, καθώς οι υπόλοιποι της «ασπρόμαυρης» άμυνας είναι εν πολλοίς «σταθεροί». Ο Μπελερής θα είναι ο βασικός τερματοφύλακας, με τους Ντούνγκα-Τσιότα να αναλαμβάνουν τα άκρα της άμυνας, ενώ στα στόπερ το πιθανότερο δίδυμο αυτή τη στιγμή φαντάζει το Αυγητίδης-Αβράμπος.

Στον χώρο του κέντρου το «προβάδισμα» έχουν οι Γκιόκα και Ελευθεριάδης, χωρίς να αποκλείεται η συμμετοχή στη βασική σύνθεση του Παπαδόπουλου, ενώ στο «δέκα» θα ξεκινήσει ο Τουρσουνίδης.

Όσον αφορά τα εξτρέμ, Αρετής και Παπανικόπουλος φαντάζουν αρκετά πιθανοί, εκτός αν «κληθούν» από τον ΠΑΟΚ Β οι Μπάλντε και Μπέρδος, με τους Στύλο-Παπαδημητρίου, αλλά και τον φορμαρισμένο Γραββάνη, να «διεκδικούν» τη φανέλα βασικού στην κορυφή της επίθεσης.

