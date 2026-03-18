ΟΦΗ: «Καμία συμφωνία με την ΕΠΟ για τα εισιτήρια»

Κατηγορηματικά τονίζεται από την πλευρά του ΟΦΗ ότι δεν συμφώνησαν με την απόφαση της ΕΠΟ για το deadline στη διάθεση των εισιτηρίων για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Όπως έγινε γνωστό από χθες (17/3), στην τελευταία σύσκεψη για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson γνωστοποιήθηκε στους Κρητικούς η απόφαση της Ομοσπονδίας να υπάρξει deadline έως τις 10 Απριλίου για συγκεκριμένες θύρες, 6.800 συνολικού αριθμού εισιτηρίων, ώστε να μπορέσουν να πάρουν και τις θύρες 53 έως 56, με σκοπό να αποφευχθεί το ενδεχόμενο κενών καθισμάτων. Σε διαφορετική περίπτωση, θα δοθούν επιπλέον θύρες για τους φίλους του ΠΑΟΚ.

Από τον ΟΦΗ είναι ξεκάθαροι και τονίζουν ότι δεν συμφώνησαν ποτέ στη συγκεκριμένη απόφαση, σημειώνοντας παράλληλα πως αντέδρασαν, πλην όμως δεν εισακούστηκαν.