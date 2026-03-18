FIFA: «Περιμένουμε όλες τις ομάδες να αγωνιστούν σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί»

Σε επίσημη τοποθέτηση προχώρησε η FIFA σχετικά με το αίτημα του Ιράν, να δώσει τα παιχνίδια του στο Μουντιάλ 2026 στο Μεξικό και όχι στις ΗΠΑ, όπως έχει προγραμματιστεί. Η χώρα της Μέσης Ανατολής επικαλέστηκε λόγους ασφαλείας, μιας και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια της εθνικής ομάδας, ωστόσο η Παγκόσμια Ομοσπονδία το απέρριψε.
Η FIFA ξεκαθάρισε με ανακοίνωσή της, ότι οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Βρισκόμαστε σε τακτική επαφή με όλες τις συμμετέχουσες ομοσπονδίες-μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν, για να συζητήσουμε τον σχεδιασμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η FIFA περιμένει όλες τις συμμετέχουσες ομάδες να αγωνιστούν σύμφωνα με το πρόγραμμα αγώνων που ανακοινώθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2025».
Following recent reports, the following update can be attributed to a FIFA spokesperson:— FIFA Media (@fifamedia) March 17, 2026
FIFA is in regular contact with all participating member associations, including IR Iran, to discuss planning for the FIFA World Cup 2026. FIFA is looking forward to all participating teams… pic.twitter.com/t3Zk6tiKpF