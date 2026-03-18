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Όλα τα γκολ της χθεσινής βραδιάς - Το έπος της Σπόρτινγκ και ο περίπατος της Παρί (vid)

Ποδόσφαιρο
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Μαγική ήταν η χθεσινή βραδιά του Champions League, με τα τέσσερα πρώτα εισιτήρια για τα προημιτελικά να βρίσκουν κάτοχο και τα γκολ να μην σταματούν.
Όλα τα γκολ της χθεσινής βραδιάς - Το έπος της Σπόρτινγκ και ο περίπατος της Παρί (vid)