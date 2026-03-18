Ομολόγησε την επίθεση στον ξάδερφό του ο Κουίνσι Πρόμες

Νέα τροπή πήρε η υπόθεση του Κουίνσι Πρόμες, καθώς ο Ολλανδός επιθετικός παραδέχτηκε για πρώτη φορά ότι επιτέθηκε με μαχαίρι στον ξάδερφό του, τραυματίζοντάς τον.

Μέχρι πρόσφατα, ο 32χρονος αρνιόταν να δώσει κατάθεση, όμως κατά τη διαδικασία της έφεσης αποφάσισε να αλλάξει στάση.

Το 2023 είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών για το συγκεκριμένο περιστατικό. Επιπλέον, το 2024 του επιβλήθηκε ποινή έξι ετών για εμπλοκή σε υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, κατηγορία την οποία εξακολουθεί να αρνείται.

Η νέα αυτή εξέλιξη αναμένεται να επηρεάσει την πορεία της υπόθεσης, καθώς η ομολογία του ενδέχεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στην τελική απόφαση της δικαιοσύνης.