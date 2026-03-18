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Οι καλύτερες στιγμές στο Τσέλσι - Παρί Σεν Ζερμέν (vid)

Ποδόσφαιρο
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Η Παρί Σεν Ζερμέν πέρασε εμφατικά και από το Λονδίνο εναντίον της Τσέλσι και έφυγε για τα προημιτελικά του Champions League.
Οι καλύτερες στιγμές στο Τσέλσι - Παρί Σεν Ζερμέν (vid)