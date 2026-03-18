Champions League: Όλα τα γκολ της βραδιάς

Η Παρί Σεν Ζερμέν επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της απέναντι στην Τσέλσι FC, επικρατώντας με 3-0 εκτός έδρας και «σφραγίζοντας» με άνεση το εισιτήριο για την επόμενη φάση.
Εξίσου εντυπωσιακή ήταν η Σπόρτινγκ, η οποία πέτυχε μια επική ανατροπή απέναντι στην Μπόντο/Γκλιμτ, φτάνοντας σε θρίαμβο 5-0 στην παράταση και εξασφαλίζοντας την πρόκριση.
Η Άρσεναλ δεν είχε ιδιαίτερα προβλήματα κόντρα στην Μπάγερ Λεβερκούζεν, παίρνοντας τη νίκη με 2-0 και συνεχίζοντας με σταθερότητα την πορεία της στη διοργάνωση.
Στο πιο δυνατό ζευγάρι της βραδιάς, η Ρεάλ Μαδρίτης απέκλεισε για ακόμη μία φορά τη Μάντσεστερ Σίτι, επικρατώντας με 2-1 και επιβεβαιώνοντας την παράδοσή της στις μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές.
Στα προημιτελικά, η Σπόρτινγκ θα βρει απέναντί της την Άρσεναλ, ενώ Ρεάλ και Παρί περιμένουν να μάθουν τους επόμενους αντιπάλους τους από τα υπόλοιπα ζευγάρια.