Champions League: Όλα τα γκολ της βραδιάς

Η φάση των «16» του UEFA Champions League ολοκληρώθηκε με δυνατές αναμετρήσεις και προκρίσεις για τέσσερις ομάδες που συνεχίζουν στα προημιτελικά.

Η Παρί Σεν Ζερμέν επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της απέναντι στην Τσέλσι FC, επικρατώντας με 3-0 εκτός έδρας και «σφραγίζοντας» με άνεση το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Εξίσου εντυπωσιακή ήταν η Σπόρτινγκ, η οποία πέτυχε μια επική ανατροπή απέναντι στην Μπόντο/Γκλιμτ, φτάνοντας σε θρίαμβο 5-0 στην παράταση και εξασφαλίζοντας την πρόκριση.

Η Άρσεναλ δεν είχε ιδιαίτερα προβλήματα κόντρα στην Μπάγερ Λεβερκούζεν, παίρνοντας τη νίκη με 2-0 και συνεχίζοντας με σταθερότητα την πορεία της στη διοργάνωση.

Στο πιο δυνατό ζευγάρι της βραδιάς, η Ρεάλ Μαδρίτης απέκλεισε για ακόμη μία φορά τη Μάντσεστερ Σίτι, επικρατώντας με 2-1 και επιβεβαιώνοντας την παράδοσή της στις μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές.

Στα προημιτελικά, η Σπόρτινγκ θα βρει απέναντί της την Άρσεναλ, ενώ Ρεάλ και Παρί περιμένουν να μάθουν τους επόμενους αντιπάλους τους από τα υπόλοιπα ζευγάρια.