Μπραχίμ Ντίαθ: Από μοιραίος έγινε πρωταθλητής Αφρικής και το πανηγύρισε (vid)

Μια εξέλιξη της στιγμής έφερε χαμόγελα στον Μπραχίμ Ντίαθ, ο οποίος παρά την άτυχη στιγμή του στον τελικό, κατέκτησε τελικά το Κύπελλο Εθνών Αφρικής με την εθνική Μαρόκου.

Η Αφρικανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αποφάσισε, δύο μήνες μετά τη διεξαγωγή του τελικού, να κατοχυρώσει το παιχνίδι υπέρ του Μαρόκου, αφαιρώντας τη νίκη από τη Σενεγάλη στα χαρτιά.

Με αυτόν τον τρόπο, η ομάδα του Μαρόκου αναδείχθηκε πρωταθλήτρια, αλλάζοντας πλήρως τα δεδομένα που ίσχυαν έως τώρα.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε από το 433, ο Ντίαθ φαίνεται να πανηγυρίζει έντονα μόλις μαθαίνει για την απόφαση, λίγο μετά την πρόκριση της Ρεάλ Μαδρίτης στα προημιτελικά του UEFA Champions League.

Στον τελικό, ο ίδιος είχε βρεθεί στο επίκεντρο, αφού αστόχησε σε κρίσιμο πέναλτι στο 114ο λεπτό της παράτασης, επιχειρώντας εκτέλεση τύπου Πανένκα. Η αποτυχία εκείνη είχε οδηγήσει αρχικά στη νίκη της Σενεγάλης με 1-0.