Συμφωνία FIFA και YouTube για το Μουντιάλ

Η FIFA ανακοίνωσε μια νέα συνεργασία με το YouTube, φέρνοντας σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι φίλαθλοι θα δουν το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, οι κάτοχοι των τηλεοπτικών δικαιωμάτων θα έχουν τη δυνατότητα να μεταδίδουν ζωντανά τα πρώτα 10 λεπτά κάθε αγώνα μέσω της πλατφόρμας.

Η κίνηση αυτή λειτουργεί σαν «πρόγευση», με στόχο να προσελκύσει κυρίως το νεανικό κοινό να συνεχίσει την παρακολούθηση από την τηλεόραση.

Ακόμη, θα δίνεται η δυνατότητα μετάδοσης ολόκληρων αγώνων στο YouTube, σε επιλεγμένες περιπτώσεις, μέσω των επίσημων καναλιών των broadcasters.

Η συμφωνία έχει επίσης την προβολή ιστορικού υλικού από προηγούμενα Μουντιάλ, όπως ολόκληρους αγώνες και στιγμές από την ιστορία της διοργάνωσης.

Σε αντίθεση με το Μουντιάλ του 2022, όπου το YouTube είχε περιορισμένο ρόλο, στη διοργάνωση του 2026, η πλατφόρμα θα αποκτήσει πολύ πιο ενεργή παρουσία. Μάλιστα, δημιουργοί περιεχομένου από όλο τον κόσμο θα έχουν αυξημένη πρόσβαση καθ’ όλη τη διάρκεια των 104 αγώνων.