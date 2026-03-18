Βαρύ σκορ και πρόωρη αποχώρηση στο Στάμφορντ Μπριτζ

Η Τσέλσι δεν κατάφερε να φανεί ανταγωνιστική απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν, γνωρίζοντας βαριά ήττα μέσα στο γήπεδό της.

Το τρίτο γκολ των φιλοξενούμενων στο 62ο λεπτό ανέβασε τον δείκτη του σκορ με το συνολικό αποτέλεσμα να φτάνει στο εμφατικό 8-2 υπέρ των Γάλλων.

Η εξέλιξη αυτή εφέτες έντονη απογοήτευση στους οπαδούς των «Μπλε», αρκετοί από τους οποίους έφυγαν πριν τη λήξη του αγώνα από το Στάμφορντ Μπριτζ.

Όσοι έμειναν στις εξέδρες εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους με αποδοκιμασίες προς τους παίκτες του Λίαμ Ροσένιορ.

Την ίδια στιγμή, οι φίλοι της Παρί εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση για να πειράξουν ειρωνικά τους φιλάθλους της Τσέλσι, δημιουργώντας ένα έντονο κλίμα στις κερκίδες.