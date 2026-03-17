Η Παρί Σεν Ζερμέν έκανε πλάκα στην Τσέλσι και στο Stamford Bridge, τη διέλυσε με 0-3 και ανάγκασε τους Άγγλους fans να αποδοκιμάσουν την ομάδα τους και να φύγουν από το γήπεδο.

Ένα… σπάνιο θαύμα χρειαζόταν η Τσέλσι για να περάσει στην επόμενη φάση μετά το 5-2 της Γαλλίας και χρειαζόταν να το κάνει κόντρα στον «φονέα» των Άγγλων, την Παρί Σεν Ζερμέν. Αντί αυτού, οι Μπλε υπέστησαν νέα ταπεινωτική ήττα, αυτή τη φορά με 0-3, κάτι το οποίο οδήγησε τους οπαδούς της να αποδοκιμάσουν και αρκετούς να αποχωρήσουν από το Stamford Bridge λίγο μετά το 60’. Μαγική ξανά η PSG που περίμενει Γαλατασαράι ή Λίβερπουλ.

Μεγάλο «ξενέρωμα» ήταν για τους Λονδρέζους το ξεκίνημα. Στο 6’ ο keeper των φιλοξενούμενων, Σαφόνοφ, έκανε το βολέ, ο Κβαρατσχέλια πήρε τη μονομαχία από τον Σαρ και με πλασέ με το αριστερό έστειλε την μπάλα στη γωνία του Σάντσεθ. Ό,τι χειρότερο ήταν αυτό για τους Μπλε, που κατέρρευσαν άμεσα και στο 15’ δέχθηκαν και δεύτερο γκολ. Έπειτα από γκάφα στο κέντρο, ο Ζαΐρ-Εμερί πήρε και κουβάλησε, βρήκε τον Χακίμι στα δεξιά, εκείνος γύρισε στον Μπαρκολά και ο τελευταίος με άπιαστο σουτ στο παραθυράκι έκανε το 0-2. Αυτό διατηρήθηκε για το πρώτο μέρος.

Όμως στο δεύτερο μέρος η ομάδα του Λουίς Ενρίκε πέτυχε και τρίτο γκολ. Στο 62 ήρθε αυτό, με τον Μαγιουλού να πιάνει αυτή τη φορά εκπληκτικό σουτ από το όριο της περιοχής διαμορφώνοντας το τελικό 0-3 για τους πρωταθλητές Ευρώπης που συνεχίζουν την υπεράσπιση του τίτλου τους.

Τσέλσι (Λίαμ Ροζίνιορ): Σάντσεθ, Σαρ (46’ Ατσεαμπόνγκ), Τσαλόμπα, Χάτο, Κουκουρέγια (71’ Ανταραμπιόγιο), Καϊσέδο, Σάντος, Φερνάντες (60’ Λάβια), Πέντρο Νέτο, Πάλμερ (59’ Γκαρνάτσο), Ζοάο Πέντρο (59’ Ντελάπ).

Παρί Σεν Ζερμέν (Λουίς Ενρίκε): Σαφόνοφ, Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Μέντες (66’ Ερναντέζ), Βιτίνια, Νέβες (46’ Μαγιουλού), Ζαΐρ-Εμερί, Μπαρκολά (59’ Ντουέ), Κβαρατσχέλια (73’ Κανγκ-Ιν Λι), Ντεμπελέ (66’ Γκονσάλο Ράμος).