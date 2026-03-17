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Ο Ράις «κλειδώνει» την πρόκριση για την Άρσεναλ! (vid)

Ποδόσφαιρο
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O Nτέκλαν Ράις «κλειδώνει» την πρόκριση για την Άρσεναλ, με το 2-0 απέναντι στην Μπάγερ Λεβερκούζεν στο Λονδίνο!
Ο Ράις «κλειδώνει» την πρόκριση για την Άρσεναλ! (vid)