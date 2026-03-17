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Ισοφαρίζει και δίνει ελπίδες στην Μάντσεστερ Σίτι ο Χάαλαντ! (vid)

Ποδόσφαιρο
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Με κοντινή προβολή, ο Νορβηγός στράικερ ισοφαρίζει σε 1-1 για τους πολίτες λίγο πριν βγει το ημίχρονο και κρατάει ζωντανή την ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα.
Ισοφαρίζει και δίνει ελπίδες στην Μάντσεστερ Σίτι ο Χάαλαντ! (vid)