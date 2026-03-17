Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Ισοφαρίζει και δίνει ελπίδες στην Μάντσεστερ Σίτι ο Χάαλαντ! (vid) 17-03-2026 23:14 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Manchester City F.C. Real Madrid 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Με κοντινή προβολή, ο Νορβηγός στράικερ ισοφαρίζει σε 1-1 για τους πολίτες λίγο πριν βγει το ημίχρονο και κρατάει ζωντανή την ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα. Και εν ενεργεία βουλευτές: Ψυχρολουσία στη ΝΔ για τους 4 γαλάζιους που μπαίνουν στο κόμμα Σαμαρά instanews.gr Μεταγραφή αεροδρομίου με buy out: Ποιον δημοσιογράφο παίρνει απ’ την ΕΡΤ ο ΣΚΑΪ με 70.000 ευρώ dailymedia.gr Χωρισμός-βόμβα για τον Νίκο Παππά - Η κίνηση που «πρόδωσε» το τέλος dailymedia.gr Πάει για ντέρμπι: Η μεγάλη ανατροπή που φέρνουν οι νέες δημοσκοπήσεις instanews.gr Ο Ντε Φράι φέρνει και μια δεύτερη, ακόμα καλύτερη μεταγραφή menshouse.gr Νέα πρόσωπα, μεγάλες προσδοκίες: Οι μεταγραφές που ανεβάζουν επίπεδο τον μπασκετικό ΠΑΟΚ menshouse.gr Θέση... Ζίβκοβιτς από τα δεξιά: Ο μουντιαλικός άσος από που ακούγεται για Ελλάδα menshouse.gr Το απόλυτο κουίζ των 10 απλών γρίφων λογικής: Εάν κάνεις πάνω από 8/10 σε αυτό το τεστ IQ είσαι ιδιοφυΐα! menshouse.gr Ισοφαρίζει και δίνει ελπίδες στην Μάντσεστερ Σίτι ο Χάαλαντ! (vid) SHARE