Κβαρατσκέλια και Μπαρκολά... τελειώνουν από νωρίς την Τσέλσι! (vids)

Δύο τέρματα από τον Γεωργιανό (6') και τον Γάλλο εξτρέμ (14') ρίχνουν από νωρίς τους Λονδρέζους στο καναβάτσο και δίνουν προβάδισμα δύο τερμάτων στην πρωταθλήτρια Ευρώπης.