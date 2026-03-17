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Κβαρατσκέλια και Μπαρκολά... τελειώνουν από νωρίς την Τσέλσι! (vids)

Ποδόσφαιρο
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Δύο τέρματα από τον Γεωργιανό (6') και τον Γάλλο εξτρέμ (14') ρίχνουν από νωρίς τους Λονδρέζους στο καναβάτσο και δίνουν προβάδισμα δύο τερμάτων στην πρωταθλήτρια Ευρώπης.

 

Κβαρατσκέλια και Μπαρκολά... τελειώνουν από νωρίς την Τσέλσι! (vids)