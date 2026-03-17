MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Πέναλτι, αποβολή του Μπερνάρντο Σίλβα και 0-1 για την Ρεάλ Μαδρίτης! (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Η βασίλισσα απλοποιεί τα πράγματα στο Μάντσεστερ, αφού ο Βινίσιους με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι κάνει το 0-1 σε μία φάση, όπου αποβλήθηκε και ο Μπερνάρντο Σίλβα.
Πέναλτι, αποβολή του Μπερνάρντο Σίλβα και 0-1 για την Ρεάλ Μαδρίτης! (vid)