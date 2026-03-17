Γκολάρα Έζε και 1-0 η Άρσεναλ με την Λεβερκούζεν! (vid)

O Έζε με έναν «κεραυνό» κατάφερε να ανοίξει το σκορ για την Άρσεναλ απέναντι στην Μπάγερ Λεβερκούζεν, δίνοντας το προβάδισμα πρόκρισης με το 1-1 της Γερμανίας!