MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Γκολάρα Έζε και 1-0 η Άρσεναλ με την Λεβερκούζεν! (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
O Έζε με έναν «κεραυνό» κατάφερε να ανοίξει το σκορ για την Άρσεναλ απέναντι στην Μπάγερ Λεβερκούζεν, δίνοντας το προβάδισμα πρόκρισης με το 1-1 της Γερμανίας!
Γκολάρα Έζε και 1-0 η Άρσεναλ με την Λεβερκούζεν! (vid)