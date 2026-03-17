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ΑΣΥΛΛΗΠΤΗ Σπόρτινγκ: Με Αραούχο το 4-0 των Πορτογάλων στην παράταση και... τέζα η Μπόντο! (vid)

Ποδόσφαιρο
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Με τέρμα του Αραούχο στην παράταση η Σπόρτινγκ έκανε την ολική ανατροπή για το 4-0 από τον πρώτο αγώνα με την Μπόντο/Γκλιμτ στην Νορβηγία!
ΑΣΥΛΛΗΠΤΗ Σπόρτινγκ: Με Αραούχο το 4-0 των Πορτογάλων στην παράταση και... τέζα η Μπόντο! (vid)