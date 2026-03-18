Λίβερπουλ: 11 βαθμοί χαμένοι μετά το 90λεπτο

Η φετινή σεζόν της Λίβερπουλ στην Premier League έχει δείξει πόσο κρίσιμες μπορεί να γίνουν οι τελευταίες στιγμές των αγώνων.

Η ομάδα του Άρνε Σλοτ έχει χάσει συνολικά 11 βαθμούς μετά το 90λεπτο, αφήνοντας πόντους να «φύγουν» μέσα από τα χέρια της σε καθοριστικά παιχνίδια.

Αυτός ο αριθμός δείχνει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ομάδα σε φάσεις πίεσης, με τον Σλοτ να ψάχνει λύσεις για να διασφαλίσει ότι η Λίβερπουλ θα μπορεί να «κρατήσει» τα αποτελέσματα μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Η στατιστική αυτή δείχνει πόσο σημαντική είναι η συγκέντρωση μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο και πώς οι καθυστερήσεις μπορούν να αλλάξουν την πορεία μιας ομάδας στην σεζόν, αφού η Λίβερπουλ κινδυνεύει αν συνεχίσει έτσι να πάρει με το ζόρι μια θέση για το Conference League.

Οι χαμένοι βαθμοί της Λίβερπουλ μετά το 90'

Κρίσταλ Πάλας: Ήττα με 2-1

Τσέλσι: Ήττα με 2-1

Λιντς: Ισοπαλία με 3-3

Φούλαμ: Ισοπαλία με 2-2

Μπόρνμουθ: Ήττα 3-2

Μάντσεστερ Σίτι: Ήττα με 2-1

Γουλβς: Ήττα με 2-1

Τότεναμ: Ισοπαλία με 1-1