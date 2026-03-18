Λίβερπουλ: 11 βαθμοί χαμένοι μετά το 90λεπτο

Η ομάδα του Άρνε Σλοτ έχει χάσει συνολικά 11 βαθμούς μετά το 90λεπτο, αφήνοντας πόντους να «φύγουν» μέσα από τα χέρια της σε καθοριστικά παιχνίδια.
Αυτός ο αριθμός δείχνει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ομάδα σε φάσεις πίεσης, με τον Σλοτ να ψάχνει λύσεις για να διασφαλίσει ότι η Λίβερπουλ θα μπορεί να «κρατήσει» τα αποτελέσματα μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.
Η στατιστική αυτή δείχνει πόσο σημαντική είναι η συγκέντρωση μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο και πώς οι καθυστερήσεις μπορούν να αλλάξουν την πορεία μιας ομάδας στην σεζόν, αφού η Λίβερπουλ κινδυνεύει αν συνεχίσει έτσι να πάρει με το ζόρι μια θέση για το Conference League.
Οι χαμένοι βαθμοί της Λίβερπουλ μετά το 90'
Κρίσταλ Πάλας: Ήττα με 2-1
Τσέλσι: Ήττα με 2-1
Λιντς: Ισοπαλία με 3-3
Φούλαμ: Ισοπαλία με 2-2
Μπόρνμουθ: Ήττα 3-2
Μάντσεστερ Σίτι: Ήττα με 2-1
Γουλβς: Ήττα με 2-1
Τότεναμ: Ισοπαλία με 1-1