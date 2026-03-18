Για την ΑΕΚ δεν άλλαξε κάτι στο Περιστέρι

Ο Σταύρος Καζαντζόγλου ξεκαθαρίζει τα πράγματα για την ΑΕΚ πριν την τελική ευθεία του πρωταθλήματος.

Ετσι είναι σε κάθε μεγάλη ομάδα. Ειδικά στην ΑΕΚ, που βιώνει πιο συναισθηματικά τα πράγματα, αρκεί ένα στραβό αποτέλεσμα για να προκαλέσει μελαγχολία. Εκεί που οι περισσότεροι έβγαζαν εισιτήρια για την Λειψία, θαρρείς και έφτασαν στο Περιστέρι και έκαναν όπισθεν. Ηρεμία χρειάζεται, ψύχραιμη θεώρηση των πραγμάτων και σωστή καταγραφή της πραγματικότητας, γιατί αν κάνεις το λάθος και πέσεις στην λούμπα της προπαγάνδας, θα ξεχάσεις κι αυτά που ξέρεις. Εδώ είμαστε να τα βάλουμε όλα στην θέση τους.

Δεδομένο είναι πως με όσα έχει ήδη πετύχει η ΑΕΚ, δεν υπάρχει ούτε σπιθαμή χώρου για μεμψιμοιρία αν και αυτό θα το ήθελαν πολλοί. Δείτε τις εικόνες και βρείτε τις διαφορές. Η ΑΕΚ βρίσκεται στην κορυφή του πρωταθλήματος και στους «8» της Ευρώπης και είχε μια ισοπαλία εκτός έδρας. Ο Ολυμπιακός ψάχνει να βρει ξανά κάτι από τον καλό του εαυτό και προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα για μια φωτογραφία που ρίχνει τα προσχήματα. Ο ΠΑΟΚ περιμένει πως τώρα θα του πάνε όλα καλά, αλλά οι άδειες θέσεις στα δημοσιογραφικά της Τούμπας, ως αποτέλεσμα της... εισόδου οπαδών του που «απαίτησαν» την απομάκρυνση εκπροσώπων του Τύπου, δείχνει άλλα πράγματα. Ποιος έχει το ζήτημα; Ας μην πάμε σε περαιτέρω αναλύσεις.

Κάποια θα έπρεπε να είναι θέματα της αθλητικής δικαιοσύνης, κάποια αφορούν το κατά πόσον κάτι που δεν είναι παράνομο, είναι και ηθικό. Ας μείνουμε στο κομμάτι της ΑΕΚ και πόσους… κλυδωνισμούς προκάλεσε αυτή η ισοπαλία στο Περιστέρι. Γιατί επιχειρείται τεχνηέντως μια καταστροφολογία γι’ αυτούς τους δύο βαθμούς που άφησε εκεί η ΑΕΚ. Προφανώς, σε ένα πρωτάθλημα που κρίνεται σε λεπτές ισορροπίες, κάθε πόντος έχει την δική του αξία. Τι θα είχε νόημα Αλλά ας δούμε την πραγματικότητα. Αλλάζει κάτι δραματικά στο μέλλον της ΑΕΚ στα πλέι οφ αυτή η απώλεια; Η απάντηση είναι ξεκάθαρη αρνητική.

Η ΑΕΚ ήξερε και ξέρει καλά και τώρα, πως στα πλέι οφ πρέπει να νικήσει τους αντιπάλους της. Να εκμεταλλευθεί όσο το δυνατόν καλύτερα την έδρα της, να κάνει ιδανικά τρεις νίκες στα Φιλαδέλφεια και παράλληλα να βρει τρόπο να πάρει όσους βαθμούς περισσότερους μπορεί στα τρία ματς μακριά από το «σπίτι» της. Αυτό είναι που θα την καταστήσει πρωταθλήτρια στο φινάλε. Θα ήταν καλύτερα τα πράγματα για την ΑΕΚ και θα είχε νόημα να συζητάμε για βαθμολογικό πλεονέκτημα στην διάρκεια της σεζόν, αν δεν είχαν συμβεί πρωτύτερα στην σεζόν τα απίθανα. Αν δεν είχαμε δει τους αυτοπροτεινόμενους από την Ολλανδία, αν δεν είχαμε στο VAR τον Παπαδόπουλο και τον Ευαγγέλου σε επιλεγμένες εμφανίσεις, αν δεν είχαμε εμφάνιση άγριων… ζώων στην Νεάπολη, αν δεν είχαμε τις ίδιες και τις ίδιες ιστορίες, που αναδεικνύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά σε όλη την σεζόν, με ένα συντονισμένο σύστημα απέναντι στην ΑΕΚ.

Οξέα μηδέν και Ελβετοί από το… Καματερό Αν η διαφορά ήταν στο +6 όπως θα έπρεπε με βάση συγκεκριμένα παιχνίδια που θα είχαν διαμορφώσει διαφορετικά τις βαθμολογικές ισορροπίες, αλλά με όσα είχαν αφήσει να υπάρχουν ανοιχτά, οξέα μηδέν. Η ΑΕΚ ήξερε πως έπρεπε να νικήσει για να γίνει πρωταθλήτρια, αυτό πρέπει να κάνει και τώρα. Ελπίζοντας πως εκεί όσα είναι να συμβούν, θα αφορούν τα αμιγώς αγωνιστικά και όσα θα συμβαίνουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο και μόνο με πρωταγωνιστές μόνο τους ποδοσφαιριστές. Αλλωστε, μη λησμονείτε πως και ιστορικά αν το δείτε, για την ΑΕΚ είναι ελάχιστες οι φορές που λειτούργησε θετικά η δυνατότητα να διεκδικεί δύο αποτελέσματα από κάποιο παιχνίδι. Όταν η ΑΕΚ πηγαίνει με την ψευδαίσθηση πως της αρκεί να μην χάσει, απλά… χάνει.

Από την άλλη, όταν πηγαίνει με μοναδικό στόχο τη νίκη, ξέρει καλά ποιος είναι ο στόχος της και τις περισσότερες φορές βγαίνει κερδισμένη στο φινάλε της διαδικασίας. Δεν θα αλλάξει την ζωή της, η πιθανότητα να έχει έναν ή δύο βαθμούς πλεονέκτημα πριν την έναρξη των πλέι οφ. Αυτό που μπορεί να έχει την δική του σημασία, είναι η κλήρωση να γίνει κανονικά και να μην εμφανιστούν τίποτα τεχνικοί που θα είναι «Ελβετοί από το Καματερό», όπως είχε πει και ο δήμαρχος – που πάντα έχει μια παραπάνω γνώση – προ ετών. Γιατί κάτι πουλάκια που πετάνε από κλαδί σε κλαδί, λένε πως πολλά θα κριθούν για την κλήρωση της Τρίτης από τα αποτελέσματα της Πέμπτης. Δεν τα υιοθετεί κανείς αυτά τα απίθανα, αλλά ας έχουμε στο μυαλό μας πως δεν χωρά πλέον κανένα φαινόμενο αναξιοπιστίας.