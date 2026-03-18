Απίθανος διαιτητής: Σφύριξε λήξη, έμεινε με την κόκκινη στο χέρι και εξαφανίστηκαν όλοι

Διαιτητής σε αγώνα στην Αφρική βρήκε τρόπο να σταματήσει οποιαδήποτε διαμαρτυρία παικτών μετά το τέλος του αγώνα.

Εδώ και λίγες ώρες κυκλοφορεί μια φωτογραφία στα social media, όπου δείχνει πως ο συγκεκριμένος ρεφερι κατάφερε να μην έχει κανέναν παίκτη πάνω από το κεφάλι του να φωνάζει για τυχόν αποφάσεις που πήρε ένα ώρα αγώνα.

Πως το έκανε αυτό; Μόλις σφύριξε την λήξη, έβγαλε την κόκκινη κάρτα από την τσέπη του και την κρατούσε στο χέρι με σκοπό να δείξει πως αν κάποιος παίκτης τον πλησιάσει για διαμαρτυρία θα υποστεί τις συνέπειες.

Και όντως, δεν πήγε κοντά του ούτε ένας ώστε να δημιουργήσει κάποιο είδους σκηνικό. Το κόλπο λειτούργησε.