Τα πρώτα «κανόνια» της Premier League: Νιώθει την ανάσα του Τιάγκο ο Χάαλαντ

Η φετινή σεζόν οδεύει σιγά - σιγά προς το τέλος της και όπως είναι λογικό έχουν ξεχωρίσει τα πρώτα «κανόνια» στα πρωταθλήματα.

Και αν σε άλλες λίγκες, λίγο - πολύ, ο πρώτος σκόρερ έχει «ξεκαθαρίσει», στην Αγγλία υπάρχει ακόμη πιθανότητα να αλλάξει αυτό μέχρι το τέλος.

Ο Χάαλαντ οδηγεί την κούρσα με 22 γκολ, όμως βλέπει από πίσω του να έρχεται ο Ιγκόρ Τιάγκο με 19, ενώ αμέσως μετά είναι ο Σεμένιο με 15 και ο Ζοάο Πέδρο με 14.

Βέβαια Σεμένιο και Πέδρο δύσκολα θα φτάσουν τον Νορβηγό, όμως ο Τιάγκο έχει αρκετές πιθανότητες να κυνηγήσει μέχρι το τέλος τον Χάαλαντ.

Οι τοπ σκόρερ της φετινής σεζόν στην Premier League

22 γκολ - Χάαλαντ

19 γκολ - Ίγκορ Τιάγκο

15 γκολ - Σεμένιο

14 γκολ - Ζοάο Πέδρο

11 γκολ - Εκιτίκε

11 γκολ - Γιόκερες