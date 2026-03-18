Τα πρώτα «κανόνια» της Premier League: Νιώθει την ανάσα του Τιάγκο ο Χάαλαντ

Και αν σε άλλες λίγκες, λίγο - πολύ, ο πρώτος σκόρερ έχει «ξεκαθαρίσει», στην Αγγλία υπάρχει ακόμη πιθανότητα να αλλάξει αυτό μέχρι το τέλος.
Ο Χάαλαντ οδηγεί την κούρσα με 22 γκολ, όμως βλέπει από πίσω του να έρχεται ο Ιγκόρ Τιάγκο με 19, ενώ αμέσως μετά είναι ο Σεμένιο με 15 και ο Ζοάο Πέδρο με 14.
Βέβαια Σεμένιο και Πέδρο δύσκολα θα φτάσουν τον Νορβηγό, όμως ο Τιάγκο έχει αρκετές πιθανότητες να κυνηγήσει μέχρι το τέλος τον Χάαλαντ.
Οι τοπ σκόρερ της φετινής σεζόν στην Premier League
22 γκολ - Χάαλαντ
19 γκολ - Ίγκορ Τιάγκο
15 γκολ - Σεμένιο
14 γκολ - Ζοάο Πέδρο
11 γκολ - Εκιτίκε
11 γκολ - Γιόκερες