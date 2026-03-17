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Γκονσάλβες και 2-0 η Σπόρτινγκ που ψάχνει το... θαύμα! (vid)

Ποδόσφαιρο
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O Πέντρο Γκονσάλβες έκανε το 2-0 για την Σπόρντιγκ απέναντι στην Μπόντο/Γκλιμτ και πλέον οι Πορτογάλοι θέλουν ένα γκολ για να ισοφαρίσουν το σκορ του πρώτου αγώνα!
Γκονσάλβες και 2-0 η Σπόρτινγκ που ψάχνει το... θαύμα! (vid)