Γκονσάλβες και 2-0 η Σπόρτινγκ που ψάχνει το... θαύμα! (vid)

O Πέντρο Γκονσάλβες έκανε το 2-0 για την Σπόρντιγκ απέναντι στην Μπόντο/Γκλιμτ και πλέον οι Πορτογάλοι θέλουν ένα γκολ για να ισοφαρίσουν το σκορ του πρώτου αγώνα!