Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Γκονσάλβες και 2-0 η Σπόρτινγκ που ψάχνει το... θαύμα! (vid) 17-03-2026 21:18 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Sporting CP 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES O Πέντρο Γκονσάλβες έκανε το 2-0 για την Σπόρντιγκ απέναντι στην Μπόντο/Γκλιμτ και πλέον οι Πορτογάλοι θέλουν ένα γκολ για να ισοφαρίσουν το σκορ του πρώτου αγώνα! Ο Ντε Φράι φέρνει και μια δεύτερη, ακόμα καλύτερη μεταγραφή menshouse.gr Βάλε το κινητό στο αθόρυβο: Οι 3 καλύτερες ταινίες της 5ετίας που είναι άψογες από το πρώτο λεπτό έως το τελευταίο menshouse.gr Το απόλυτο κουίζ των 10 απλών γρίφων λογικής: Εάν κάνεις πάνω από 8/10 σε αυτό το τεστ IQ είσαι ιδιοφυΐα! menshouse.gr Και εν ενεργεία βουλευτές: Ψυχρολουσία στη ΝΔ για τους 4 γαλάζιους που μπαίνουν στο κόμμα Σαμαρά instanews.gr Μουντιάλ 2026: Το μυστικό των τηλεοπτικών δικαιωμάτων dailymedia.gr Πόσο λάθος κάνουν για τον Ζοτς… menshouse.gr Πάει για ντέρμπι: Η μεγάλη ανατροπή που φέρνουν οι νέες δημοσκοπήσεις instanews.gr Το έλεγαν, αλλά κανείς δεν τους πίστευε: Μεγάλη έκπληξη με τη Λένα Φλυτζάνη στον ΣΚΑΪ dailymedia.gr Γκονσάλβες και 2-0 η Σπόρτινγκ που ψάχνει το... θαύμα! (vid) SHARE