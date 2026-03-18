Θέλει να κρατήσει τον Καλαφιόρι στην Άρσεναλ ο Αρτέτα

Ο Ισπανός τεχνικός φαίνεται πως έχει αποφασίσει από τώρα για κάποιες κινήσεις του θερινού μεταγραφικού παραθύρου.

Η Άρσεναλ δεν έχει καμία πρόθεση να αφήσει τον Καλαφιόρι να φύγει το καλοκαίρι, παρά το αυξανόμενο ενδιαφέρον από την Ιταλία.

Οι Ίντερ, Μίλαν, Γιουβέντους και Νάπολι παρακολουθούν την περίπτωση του 23χρονου αμυντικού, όμως οι «Gunners» έχουν σκοπό να τον κρατήσουν στο Emirates Stadium, σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα.

Ο Καλαφιόρι φαίνεται να είναι χαρούμενος και καλά προσαρμοσμένος στο βόρειο Λονδίνο και δεν αναζητά ενεργά μεταγραφή, όπως αναφέρει το εν λόγω δημοσίευμα.

Έχει επίσης υπάρξει ενδιαφέρον από την Τσέλσι, αν και μια μεταγραφή εντός Λονδίνου θεωρείται αυτή τη στιγμή εξαιρετικά απίθανη.