Ρούνεϊ: «Ο Κάρικ πρέπει να πάρει μόνιμα την τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ»

Ο Γουέιν Ρούνεϊ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον νυν τεχνικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και είπε την γνώμη του σχετικά με το αν πρέπει να παραμείνει στην τεχνική ηγεσία.

Ο άλλοτε αστέρας της αγγλικής ομάδας, τόνισε πως δεν βλέπει λόγο να ψάξει η Μάντσεστερ σε κάποιο άλλο πρόσωπο για νέο προπονητή, αφού ο Κάρικ κάνει πολύ καλά τη δουλειά του.

«100% πρέπει να πάρει τη δουλειά. Το έχω πει αυτό. Ήξερα ότι αυτό θα συμβεί με τον Κάρικ.

Τον ξέρω πολύ καλά. Ξέρω τον χαρακτήρα του, την προσωπικότητά του. Χρειαζόταν μια ήρεμη παρουσία, αλλά και κάποιον που γνωρίζει το σύλλογο και οι παίκτες χρειάζονταν λίγη στήριξη, και αυτό τους το έχει δώσει.

Έχουμε δει τους παίκτες να παίζουν με περισσότερη ποιότητα, πιο ενωμένοι σαν ομάδα, και δείχνουν μια πολύ δυνατή εικόνα. Για μένα, γιατί να αλλάξεις προπονητή; Δεν υπάρχει λόγος.

Έχει το καλύτερο ποσοστό νικών από κάθε προπονητή της Μάντσεστερ μετά από τόσα παιχνίδια. Για μένα, πρέπει να πάρει τη δουλειά μόνιμα».