Προετοιμασία για Βόλο στον ΠΑΟΚ, τα νεότερα για Κένι, Ζίβκοβιτς και Γιακουμάκη

Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στο γήπεδο και προετοιμάζεται για το παιχνίδι στο Βόλο ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας της Super League - Τι συμβαίνει με τους τραυματίες.

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε την προετοιμασία του ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής της regular season της Super League απέναντι στο Βόλο, με τους Κένι, Ζίβκοβιτς και Γιακουμάκη να παραμένουν εκτός.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι παίκτες του Δικεφάλου δείπνησαν μαζί, σε ένα οικογενειακό κλίμα πριν τις μεγάλες μάχες που έρχονται.

Αναλυτικά:

Μια τελευταία μάχη πριν τα Play Offs για τον Δικέφαλο που ετοιμάζεται για την εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στο Βόλο την ερχόμενη Κυριακή.

Μετά το απαραίτητο ρεπό της Δευτέρας (16.03), οι παίκτες έπιασαν δουλειά. Όσοι βρέθηκαν στην αρχική 11άδα κόντρα στο Λεβαδειακό ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης στο γυμναστήριο και την πισίνα, ενώ οι υπόλοιποι δούλεψαν στο γήπεδο με τους προπονητές, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει παιχνίδια υψηλής έντασης και δίτερμα.

Οι Γιώργος Γιακουμάκης , Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Τζόντζο Κένιυποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Την Τέταρτη (18.03) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 11:00.