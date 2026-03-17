Χωρίς τους φιλάθλους της στο Φάληρο η ΑΕΛ Novibet

Χωρίς την παρουσία φιλάθλων της θα αγωνιστεί η ΑΕΛ Novibet απέναντι στον Ολυμπιακό (22/03, 19:00) στο Φάληρο, καθώς η ΕΛ.ΑΣ. δεν επέτρεψε τη μετακίνηση των Θεσσαλών, παρά το αίτημα για 1.600 εισιτήρια που έγινε δεκτό από τους Πειραιώτες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΛ Novibet: «Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ενημερώνει το φίλαθλο κοινό της ομάδας ότι ζήτησε επίσημα 1600 εισιτήρια για την αναμέτρηση της Κυριακής 22 Μαρτίου με τον Ολυμπιακό, στο στάδιο “Γεώργιος Καραϊσκάκης” , αίτημα που έγινε δεκτό από την γηπεδούχο ομάδα. Ωστόσο ο αγώνας θα διεξαχθεί χωρίς την παρουσία Λαρισαίων φιλάθλων μετά από απόφαση της Ελληνικής Αστυνομίας. Η απόφαση αυτή πάρθηκε μετά από εισήγηση της υπηρεσίας αθλητικής βίας για τα συμβάντα που έλαβαν χώρα στο παιχνίδι του πρώτου γύρου».