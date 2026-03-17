«Ο Κομόλι έχει καταλήξει σε Τζολάκη και Ρεστές για την εστία της Γιουβέντους»!

Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού Κωνσταντίνος Τζολάκης και εκείνος της Τουλούζ, Γκιγιάμ-Λίνο Ρεστές, είναι οι δύο περιπτώσεις που εξετάζει o γενικός διευθυντής της Γιουβέντους, Νταμιέν Κομόλι για τη «Γηραιά Κυρία».

Αυτό αναφέρουν η ιταλική εφημερίδα «la Stampa», αλλά και άλλα ΜΜΕ της Ιταλίας, σημειώνοντας την απόφαση της Γιουβέντους να βγει στη μεταγραφική αγορά για τερματοφύλακα, αφού Ντι Γκριγκόριο και Περίν δεν έχουν επιβεβαιώσει τις προσδοκίες.

Όπως υπογραμμίζεται μελετάται επίσης η περίπτωση του Ιταλού τερματοφύλακα της Τότεναμ, Γκουλιέρμο Βικάριο, αλλά η Ίντερ φέρεται να έχει προβάδισμα, ο Μάρκο Καρνεζέκι της Αταλάντα κρίνεται ακριβός, ενώ ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας της Λίβερπουλ, Άλισον... απομακρύνεται.

Έτσι ο Νταμιέν Κομόλι έχει καταλήξει να «κυκλώσει» Τζολάκη και Ρεστές, παρακολουθώντας τις εμφανίσεις τους και συγκεντρώνοντας στοιχεία και το καλοκαίρι αναμένονται εξελίξεις στην θέση του πορτιέρε.