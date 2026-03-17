Στο τραπέζι τα εισιτήρια του τελικού - Τι συμφώνησαν ΠΑΟΚ και ΟΦΗ στη σύσκεψη

Σε ρυθμούς τελικού Κυπέλλου Ελλάδος Betsson μπαίνουν ΠΑΟΚ και ΟΦΗ, που αναμένεται να έχουν τον κόσμο στο πλευρό τους στο Πανθεσσαλικό - Τι ακριβώς ισχύει με τα εισιτήρια και ποια είναι η συμφωνία των δύο ομάδων.

Όπως είναι ήδη γνωστό, κάθε ομάδα θα πάρει από 7.852 εισιτήρια. Οι θύρες 49-50-51-52 (κεντρική κερκίδα, απέναντι από τη σκεπαστή) θα είναι η νεκρή ζώνη. Οι Θύρες 53-54-55-56 (στην ίδια κερκίδα) έχουν δοθεί στον ΟΦΗ. Τις τελευταίες ώρες έχει ανοίξει μία συζήτηση, στο ενδεχόμενο να μην εξαντλήσουν οι Κρητικοί τα εισιτήρια που τους αναλογούν...

Τι θα συμβεί σε αυτήν την περίπτωση;

Επειδή η ΕΠΟ δεν θέλει να υπάρχουν κενές κερκίδες και επειδή είναι γνωστό ότι από τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ η ζήτηση είναι πολύ μεγάλη και δεν καλύπτεται από τον αριθμό των εισιτηρίων, που θα λάβουν, η Ομοσπονδία αποφάσισε ότι αν ο ΟΦΗ δεν εξαντλήσει τα εισιτήριά του, τότε θα δοθούν επιπλέον εισιτήρια στους Θεσσαλονικείς.

Όπως αποφασίστηκε στη σύσκεψη που έγινε για τον τελικό, αν ο ΟΦΗ δεν εξαντλήσει μέχρι τις 10/4 όλα τα εισιτήρια που έχει στο πέταλο (περίπου 6.500), τότε η ΕΠΟ έχει αποφασίσει, να είναι οι θύρες 53-54-55-56 η νεκρή ζώνη και οι θύρες 49-50-51-52 να δοθούν στον ΠΑΟΚ. Στην πράξη πρόκειται για περίπου 1.400 εισιτήρια παραπάνω για τον Δικέφαλο του Βορρά. Με τη σύμφωνη -πάντα- γνώμη του ΟΦΗ που το αποδέχθηκε στη σύσκεψη.

Προφανώς είναι σαφές πως το σκεπτικό της ΕΠΟ έχει να κάνει με το γεγονός πως αν ο ΟΦΗ δεν χρειαστεί αυτά τα εισιτήρια, ας δοθούν στην πλευρά του ΠΑΟΚ για να είναι γεμάτο το γήπεδο και να μεταδοθεί και μία όμορφη τηλεοπτική εικόνα. Κάτι παρόμοιο είχε γίνει εξάλλου και στον περσινό τελικό Ολυμπιακού - ΟΦΗ, όταν ο Ολυμπιακός είχε πάρει παραπάνω εισιτήρια...

Η προθεσμία για τις 10/4 μπήκε επειδή η διάθεση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει σύντομα, οπότε θα υπάρχουν στην ουσία τρεις εβδομάδες για να πάρει όποιος θέλει εισιτήριο και μετά θα υπάρχει μια περίοδος δύο εβδομάδων για να γίνει η διαχείριση της νέας κατάστασης...