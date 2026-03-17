Επισκέφθηκαν το Μουσείο Ιστορίας της ΑΕΚ τα αδέλφια του Παντελή Παντελίδη (pic)

Μια ιδιαίτερη επίσκεψη υπήρξε σήμερα στο Μουσείο Ιστορίας της ΑΕΚ καθώς εκεί βρέθηκαν τα αδέλφια του αείμνηστου, Παντελή Παντελίδη.

Πιο συγκεκριμένα, όπως τονίζεται στην σχετική ενημέρωση, «ο Φίλιος και ο Κωνσταντίνος, επισκέφθηκαν σήμερα το Μουσείο και έφεραν τη φανέλα που οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ είχαν χαρίσει στους ίδιους και τον αείμνηστο πατέρα τους Σταύρο, μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας του 2016.

Με τις υπογραφές όλων των παικτών και το όνομα «Παντελίδης» στην πλάτη, εις ανάμνηση του αγαπημένου Παντέλου, που ήταν, είναι και θα είναι πάντα ένας από μας».

Ο Παντελής Παντελίδης, που αποτέλεσε ένα μουσικό φαινόμενο, είχε εκφράσει ανοιχτά τα κιτρινόμαυρα αισθήματα του. Την μνήμη του μάλιστα, είχε τιμήσει η ΠΑΕ ΑΕΚ και στα εγκαίνια του γηπέδου.