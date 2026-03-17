Φλικ: «Η Μπαρτσελόνα θα είναι η τελευταία μου δουλειά»

Αναμένεται να αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο και την προπονητική, όταν αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα ο Χάνσι Φλικ, αφού ο Γερμανός προπονητής έριξε τη βόμβα πως δεν πρόκειται να δουλέψει κάπου αλλού μετά το φινάλε της συνεργασίας του με τους «μπλαουγκράνα».
Αναλυτικά όσα είπε:
«Αυτή θα είναι η τελευταία μου ομάδα και η τελευταία μου δουλειά, δεν έχω σκεφτεί τίποτα άλλο».
Φυσικά κατά το παρελθόν ο Φλικ είχε τονίσει πως δεν πρόκειται να προπονήσει μέχρι να φτάσει σε πολύ μεγάλη ηλικία, αφού θέλει να ξοδέψει χρόνο με την οικογένειά του και τα εγγόνια του στη Γερμανία.
Εφόσον τα λόγια του γίνουν πράξη, ο 61χρονος τεχνικός έχει άλλα 2,5 γεμάτα χρόνια μπροστά του και στη συνέχεια θα αποσυρθεί.
Η σχετική ανάρτηση:
🎙️HANSI FLICK sobre su renovación— Carpetas Blaugranas (CB) (@carpetasFCB) March 17, 2026
🗣️ "Estoy aquí para ayudar a conseguir el mejor nivel, pero todavía queda tiempo. No pienso en irme a otro lugar. Este será mi último club, mi último trabajo, y estoy encantado".
Vía Mundo Deportivo https://t.co/AfRQT2NhqP