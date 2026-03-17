Φλικ: «Η Μπαρτσελόνα θα είναι η τελευταία μου δουλειά»

Ο Χάνσι Φλικ στη συνέντευξη Τύπου πριν τη ρεβάνς της Μπαρτσελόνα απέναντι στη Νιουκάστλ είπε πως οι «μπλαουγκράνα» θα είναι και ο τελευταίος σύλλογος που θα εργαστεί.

Αναμένεται να αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο και την προπονητική, όταν αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα ο Χάνσι Φλικ, αφού ο Γερμανός προπονητής έριξε τη βόμβα πως δεν πρόκειται να δουλέψει κάπου αλλού μετά το φινάλε της συνεργασίας του με τους «μπλαουγκράνα».

Αναλυτικά όσα είπε:

«Αυτή θα είναι η τελευταία μου ομάδα και η τελευταία μου δουλειά, δεν έχω σκεφτεί τίποτα άλλο».

Φυσικά κατά το παρελθόν ο Φλικ είχε τονίσει πως δεν πρόκειται να προπονήσει μέχρι να φτάσει σε πολύ μεγάλη ηλικία, αφού θέλει να ξοδέψει χρόνο με την οικογένειά του και τα εγγόνια του στη Γερμανία.

Εφόσον τα λόγια του γίνουν πράξη, ο 61χρονος τεχνικός έχει άλλα 2,5 γεμάτα χρόνια μπροστά του και στη συνέχεια θα αποσυρθεί.

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