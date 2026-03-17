Στις κλήσεις της εθνικής Ουγγαρίας ο Βάργκα (pic)

Έγιναν γνωστές οι κλήσεις της εθνικής Ουγγαρίας για τα παιχνίδια του Μαρτίου με τον Μπάρναμπας Βάργκα προφανώς να βρίσκεται στη λίστα.

Πιο συγκεκριμένα, ο διεθνής επιθετικός της ΑΕΚ, συμπεριλαμβάνεται στις επιλογές του ομοσπονδιακού προπονητή για το φιλικό με την Σλοβενία (28/3, 19:00), αλλά κι αυτό κόντρα στην Εθνική μας ομάδα (31/3, 20:00).

Ο Βάργκα αποτελεί το βασικότερο επιθετικό όπλο της Ουγγαρίας έχοντας 13 γκολ σε 28 συμμετοχές, ενώ βρίσκεται και σε εξαιρετική κατάσταση καθώς με την φανέλα της ΑΕΚ μετρά 4 γκολ, 2 ασίστ σε 10 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, ενώ πέτυχε και το πρώτο του ευρωπαϊκό τέρμα με τα κιτρινόμαυρα στο ματς με την Τσέλιε.